Christillin: “Superlega? Per noi non esiste. E Agnelli ha sbagliato”

Christillin, membro del board Uefa, ha espresso contrarietà alla Superlega, soffermandosi anche su Agnelli

Il membro del board Uefa Eva Christillin, grande tifosa della Juventus, ha parlato a La7 durante il programma Otto e Mezzo, occasione in cui ha parlato della Superlega: "Non abbiamo nessuna intenzione di avallare questa competizione, non ha nessun valore per noi della Uefa. Chi partecipa a queste competizioni non può essere affiliato alla Uefa e dunque non può partecipare ai campionati. Per noi la Superlega semplicemente non esiste. Naturalmente da ora partiranno le azioni legali, ma la situazione è questa: per disputare un campionato nazionale attualmente devi far parte della Uefa. Se loro andranno avanti, ammazzeranno il calcio e si creerà un'élite di super ricchi che riempiranno di soldi calciatori e procuratori. Mi pare comunque che gran parte dei tifosi si sia già schierata contro questa operazione.