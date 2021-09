Ciccio Graziani consiglia l’Italia: “Jorginho non tiri i rigori. E in attacco…”

L'ex bomber sulla Nazionale

ATTACCO - "L'attacco segna troppo poco ma Ciro Immobile crescerà con Sarri", ha detto Graziani sulle tante critiche ricevute dall'attaccante della Lazio. "Domenica doveva tirare lui il rigore. Il Mondiale non è a rischio. Il falso nove? Non mi sembra la soluzione, se Belotti non c'è allora si punti su Raspadori". E ancora sugli attaccanti: "Abbiamo Kean, Raspadori, Scamacca che in prospettiva possono regalarci qualcosa di più, ma sono in fase di crescita. Il ritorno di Kean alla Juve è importante, anche se mi sembra più una punta esterna. All’occorrenza però il centravanti lo sa fare".