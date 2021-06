Ciro Ferrara: “L’Italia arriverà in finale e vincerà l’Europeo”

Gli azzurri stanno giocando benissimo a Euro 2020 e Ciro Ferrara si sbilancia

Si sprecano pronostici per l'Italia di Mancini che sta stupendo tutti. Gli azzurri primi nel girone adesso attendo l'avversaria da affrontare agli ottavi di finale. L'ex nazionale Ciro Ferrara, si è esposto e ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale” ha detto: “Mi da molto fastidio sentir dire che l’Italia ha giocato solo con squadre non all’altezza. Questa squadra mette tutti gli avversari in difficoltà e merita gli elogi. Questi grandi risultati raccolti nel girone da parte degli azzurri sono il frutto del lavoro di Roberto Mancini, del suo staff e della squadra. Sono stati capaci di imporre il loro gioco togliendo possibilità agli avversari. Ora lo dico questa nazionale arriverà in finale e vincerà questo europeo”.