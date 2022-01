Clamoroso Genoa, salta l’arrivo di Labbadia: il possibile sostituto

Clamoroso ripensamento dell'allenatore tedesco

Nuovo ribaltone in casa Genoa. Era tutto pronto per l'arrivo di Bruno Labbadia sulla panchina del Grifone e come confermato l'approdo era previsto massimo nella giornata di domani. Secondo fonti vicine alle società, l'allenatore tedesco avrebbe cambiato idea a causa di problemi contrattuali, ma molto più probabilmente il tecnico non si sentiva di venire a Genova per la situazione di classifica ormai compromessa.