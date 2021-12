“Colpo di genio” Iago Aspas: gol, infortunio e… ammonizione tattica

Dopo essersi reso conto dell'entità dell'infortunio subito, l'attaccante si è fatto ammonire di proposito per scontare la squalifica

Chiamatelo pure colpo di genio o definitelo solo come un gesto decisamente furbo. Iago Aspas , attaccante del Celta Vigo , sta facendo tanto parlare di sé per un cartellino giallo... cercato. Ebbene sì perché il calciatore spagnolo, nel weekend, si è reso protagonista di un'azione assolutamente da raccontare.

Cosa fare dunque? Semplice: cercare l'ammonizione tattica... Il centravanti del Celta, infatti, nei festeggiamenti per il gol ha deciso di togliersi la maglia, pochi istanti prima di buttarsi a terra per via dell'infortunio subito nell'azione del suo gol. Inevitabile, per l'arbitro tirar fuori il cartellino giallo. Un'ammonizione che lo stesso Iago Aspas sembra spiegare ai suoi compagni in quel breve frangente.