Coman svela il suo futuro: “Voglio giocare in un grande club. Potrei rimanere al Bayern”

L'attaccante francese ha parlato del suo futuro nel club bavarese

"Ho sempre desiderato giocare in un top club e il Bayern è uno di questi. Non è l'unico top club al mondo, ma per me rappresenta davvero il calcio di alto livello. Quindi, anche se non ho ancora preso una decisione, è una squadra che significa davvero tanto per me e farò di tutto perché le cose vadano bene. Tutto qui, la porta non è assolutamente chiusa all'ipotesi di restare".