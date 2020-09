Consigli Fantacalcio 1^giornata: i giocatori da schierare. Top e flop di Serie A

Torna la Serie A! Non è passato tanto dalla conclusione della passata stagione, la il massimo campionato italiano riprende per l’annata 2020-2021. Con il torneo più seguito d’Italia torna anche il Fantacalcio e dunque anche i nostri Consigli Fantacalcio 1^ giornata.

Sarà una stagione particolare vista l’assenza del pubblico, almeno nelle prime giornate. Soprattutto, sarà importante capire chi saranno i giocatori più in forma fin dall’inizio. Ricordiamo, poi, che fino al 5 ottobre, il calciomercato sarà aperto e dunque molte squadre potranno ancora essere modificate.

La prima giornata di Serie A si presenta in questo modo e vedrà la gara d’esordio in Fiorentina-Torino di sabato 19 settembre. Ricordiamo, inoltre, che Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia giocheranno solamente il 30 settembre.

Fiorentina-Torino, sabato 19 ore 18.00

Verona-Roma, sabato 19 ore 20.45

Parma-Napoli, domenica 20 ore 12.30

Genoa-Crotone, domenica 20 ore 15.00

Sassuolo-Cagliari, domenica 20 ore 18.00

Juventus-Sampdoria, domenica 20 ore 20.45

Milan-Bologna, lunedì 21 ore 20.45

Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia giocheranno mercoledì 30 settembre alle 15.00. Per questa ragione ci limiteremo a dare i consigli in riferimento alle partite che verranno disputate nel weekend. Per le tre gare rinviate occorrerà aspettare ancora qualche tempo.