Conte duro con Arteta: “E’ un bravo tecnico, ma è capace solo di lamentarsi”

Le parole dell'allenatore italiano

"Mikel Arteta è un tecnico molto bravo. Sta facendo veramente un ottimo lavoro, ha appena iniziato questo percorso. Devo dire che l’ho sentito lamentarsi molto e penso che dovrebbe concentrarsi di più sulla sua squadra invece di lamentarsi. Ha appena iniziato la carriera di allenatore. Deve stare più calmo e continuare quello che sta facendo perché è molto bravo. Non è bene sentire un allenatore lamentarsi tutte le volte. Il cartellino rosso a Holding per me era molto chiaro. Contro il Liverpool non ho detto nulla su quanto accaduto su Fabinho. Se vogliamo lamentarci troviamo sempre il modo di poterlo fare. Possiamo lamentarci dell’arbitro, delle sue decisioni e dei posticipi. Questo è il mio consiglio, se lo vuole accettare bene, altrimenti non mi interessa".