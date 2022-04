Conte: “Eriksen al Tottenham? Lavorare di nuovo con lui sarebbe stupendo”

Le parole dell'allenatore italiano

Antonio Conte , allenatore del Tottenham , ha parlato di un possibile futuro di Christian Eriksen con la maglia degli Spurs. Per il danese di tratterebbe di un doppio ritorno: il centrocampista ha già vestito la maglia del club in passato e ha inoltre già lavorato col tecnico italiano ai tempi dell'Inter con la vittoria dello scudetto. In un'intervista a Sky Sport UK, Conte ha aperto a un approdo di Eriksen nella sua squadra:

"Onestamente nessuno credeva che potesse tornare a giocare. E’ stata una sorpresa, non solo per me. In questo senso credo che il Brentford sia stata un’ottima soluzione per capire meglio la situazione. Vederlo giocare a questo livello oggi è incredibile. Vederlo al Tottenham l’anno prossimo? Lavorare nuovamente con Christian sarebbe un’opportunità fantastica. Mi sono divertito con lui all’Inter".