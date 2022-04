Conte fa chiarezza sul Psg: “Tutte bugie e false notizie per creare problemi”

Le parole dell'allenatore italiano

"Ovviamente penso sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro, questo è un conto, ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano d'inventare notizie, solo per parlare, solo per creare problemi. Questo non è giusto, non è giusto per i club coinvolti o per i miei giocatori. Anche perché sento che siamo davvero concentrati su queste ultime partite. Questo tipo di situazione mi fa sorridere, ma penso che anche le persone che vogliono raccontare qualcosa debbano mostrare rispetto per tutte le persone coinvolte nella situazione e non inventare notizie false e dire molte bugie. Ripeto, questa situazione mi fa sorridere ma penso che la gente debba avere rispetto per tutti, senza creare fake news".