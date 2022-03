Conte: “Legato al Tottenham anche per un altro anno ma io voglio vincere”

Parla il tecnico italiano

SITUAZIONE - "Al momento c'è un'unica verità ed è che io sono legato a questo club per un altro anno. Il club voleva questo tipo di situazione e io l'ho accettata perché pensavo fosse giusto che ci conoscessimo", ha esordito Conte. Poi sul primo periodo a Londra: "Dopo quattro mesi penso che il club abbia capito il modo in cui io lavoro e allo stesso tempo io ho capito il club. Ora abbiamo altri tre mesi fino alla fine della stagione per migliorare e trovare la miglior soluzione per entrambi. Mi piace lavorare qui e mi piacerebbe lottare per qualcosa di più importante. Mi piace lottare per il futuro, per essere competitivi, per vincere e non per finire quarti in classifica, non è la mia ambizione. La mia ambizione è essere competitivo e lottare per vincere".