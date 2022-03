Conte sulla situazione del Chelsea: “Non è giusto. Auguro il meglio al club”

Le parole del tecnico italiano

"L'ho saputo da poco, non è una situazione facile e onestamente è davvero un peccato. Ho allenato al Chelsea e mi sono divertito per due stagioni, inoltre ho vinto due trofei: ho lavorato in quel club, è un peccato leggere queste notizie. Non è semplice per i giocatori, per Thomas Tuchel, per i tifosi e per tutto l'ambiente. In generale, io spero che questo conflitto tra Russia e Ucraina possa finire, possa tornare la pace, perché sarebbe molto importante. Ci sono tante conseguenze legate a questo conflitto e non è giusto. Auguro il meglio al club perché ci ho lavorato e ho vissuto due anni bellissimi".