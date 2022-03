Continua il periodo no di Sergio Ramos: perso un contenzioso con un torero

Il difensore spagnolo ha perso una battaglia legale contro un torero

Sergio Ramos non sta vivendo un bel periodo della sua carriera. L'addio al Real Madrid e il successivo approdo al Paris Saint-Germain si stanno rivelando non del tutto positivi per il difensore spagnolo. L'ex capitano dei blancos è stato tormentato dagli infortuni durante questa stagione e non ha potuto mettere a disposizione le sue qualità e la sua esperienza nel club parigino.

Continua anche fuori dal campo il periodo no per Sergio Ramos, la Corte Suprema spagnola ha infatti dato torto al calciatore in un contenzioso con il torero Fran Rivera. Si chiude così una battaglia legale cominciata nel 2012, quando il consiglio di amministrazione del Comune di Siviglia concesse la gestione del mercato gastronomico La lonja del barranco a una società di proprietà di Rivera, escludendo quella del difensore del PSG. Ramos presentò subito ricorso, sostenendo che Rivera avesse debiti con la pubblica amministrazione nonostante gli fosse stata concessa la gestione per 25 anni, con un canone annuo di 250.000 euro. Per la Corte Suprema il ricorso di Sergio Ramos "non è stato sufficientemente motivato" e ritiene che l'appalto sia stato concesso regolarmente.