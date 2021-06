Coppa America, Messi c’è ma l’Argentina pareggia col Cile

Per la quinta volta si sono affrontate in Coppa America Argentina e Cile

Comincia con un mezzo passo falso la Coppa America per l'Argentina allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro. La Seleccìon, inserita nel gruppo con Bolivia, Uruguay e Paraguay, ha pareggiato 1-1 con il Cile e i gol li hanno segnati i calciatori più attesi: Messi nel primo tempo e Vargas nella ripresa. Tante le occasioni fallite dagli argentini con un Messi autore di assist al bacio ma non finalizzati dai compagni di squadra. In vantaggio i ragazzi di Scaloni grazie a una punizione di Messi come sempre spettacolare. In avvio di ripresa grande approccio del Cile che trova il pari al 57' grazie a Vargas che ribadisce in rete un calcio di rigore di Vidal che Martinez aveva deviato contro la traversa. Finale con Lautaro, Messi e Gonzalez all'attacco ma il Cile ha resistito portando a casa un prezioso pareggio. In precedenza successo della Colombia per 1-0 (Cardona al 42') contro l'Ecuador.