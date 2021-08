Coppa di Germania, rinviato per Covid il match del Bayern con il Brema SV

Il match era programmato per venerdì 6 agosto

La Federcalcio tedesca (DFB) ha annullato la partita di Coppa di Germania in programma venerdì (20:45) tra il SV Brema e il Bayern Monaco dopo il focolaio di Covid per i padroni di casa. Una nuova data sarà annunciata in un secondo momento. Per il Bayern forse è meglio così visto che il tecnico Julian Nagelsmann non ha molti titolari e la squadra ha vinto neppure una amichevole.