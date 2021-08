Coppa di Germania: sbaglia Van Bommel e il Wolfsburg è eliminato a tavolino

Grave errore del tecnico dei Lupi che premia il Preußen Münster

Incredibile eliminazione del Wolfsburg in Coppa di Germania giunta stasera a tavolino. I Lupi di Mark van Bommel avevano battuto per 3-1 il Preußen Münster (club di quarta serie) dopo i supplementari ma il tecnico olandese ha fatto un cambio di troppo (sei contro le cinque consentite). Oggi si è espresso il tribunale sportivo della DFB che ha trasformato in un 2-0 il punteggio della partita a favore degli avversari del Wolfsburg. Stephan Oberholz, vicepresidente del tribunale sportivo della DFB, ha commentato i motivi della sentenza: "Il VfL Wolfsburg ha violato una regola facendo una sesta sostituzione". La decisione del tribunale sportivo può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale della DFB entro 24 ore.