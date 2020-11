Coppa Italia, basta mezz’ora al Torino per eliminare l’Entella

Il Torino ha battuto l’Entella con il punteggio di 2-0 nel match di Coppa Italia. E’ stato Simone Zaza a spingere i granata negli ottavi dove affronteranno il Milan. L’attaccante, reduce dal gol all’Inter, emerge a metà primo tempo (28’) sfruttando un preciso lancio di Murru dalla corsia mancina. Zaza elude al limite il controllo degli avversari e fredda Russo, il diciannovenne gigantesco portiere dell’Entella con un preciso piatto di sinistro, il piede preferito. Nemmeno due minuti dopo altro lancio su Zaza e altra risposta brillante della punta, che con un paio di efficaci dribbling si fa strada in piena area e poi offre in mezzo all’accorrente Bonazzoli, che deve solo appoggiare in rete. È la mezzora e la partita entra in cassaforte.