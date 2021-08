Coppa Italia, il Lecce espugna Parma e passa il turno (3-1)

I pugliesi sotto di una rete hanno ribaltato il Parma

Sorpresa al Tardini con il Lecce che ha battuto il Parma per 3-1 nel match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ducali avanti con Brunetta in avvio poi la rimonta dei pugliesi con le reti di Coda doppietta e Tuia. Colombi ha difeso la porta dei ducali e non Buffon che ha accusato un problema fisico. La speranza del nuovo allenatore parmense Maresca è ovviamente quella di avere a disposizione il proprio portiere titolare in vista dell’esordio in campionato in programma venerdì 20 agosto sul campo del Frosinone. Il Lecce oggi con una base solida e con maggiore lucidità ha avuto la meglio e passato il turno in scioltezza.