Coppa Italia, Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

Via alle semifinali di Coppa Italia. La prima sfida vede contrapposti Inter e Napoli. I nerazzurri sono ancora galvanizzati dalla vittoria nel derby contro il Milan, con conseguente primato in classifica insieme alla Juventus. Gli azzurri, invece, vogliono rifarsi dopo le polemiche roventi per la sconfitta interna contro il Lecce. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Queste le scelte di formazione di Antonio Conte e Rino Gattuso:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas