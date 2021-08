Coppa Italia, l’Empoli batte il Vicenza 4-2 e va avanti

Toscani vanno avanti nella competizione dopo una gara giocata bene contro i veneti

Primo impegno ufficiale per l'Empoli che ha ospitato nei trentaduesimi di Coppa Italia il Vicenza vincendo 4-2 e passando il turno. Al minuto 10 il vantaggio azzurro, con Bandinelli che serve Bajrami, destro preciso del 10 e azzurri avanti. Al quarto d’ora ancora Empoli pericoloso, con Stulac che pesca bene Romagnoli che di testa manda a lato. L’Empoli gioca e trova prima il raddoppio e poi il tris: alla mezz’ora Bandinelli dalla sinistra per l’accorrente Haas che col mancino trafigge Pizzignacco; al 37’ ci prova da fuori Bandinelli, respinge Pizzignacco ma arriva puntuale Mancuso mettere in gol. Prima dell’intervallo accorciano le distanze gli ospiti, don Dalmonte che batte Vicario. Il primo tempo si chiude qui, con gli azzurri avanti 3-1.

La ripresa si apre con Luperto per Romagnoli e con gli ospiti che premono alla ricerca del gol. Prima Proia du testa manda a lato, poi Diaw da posizione difilata conclude di poco alto sopra la traversa. Al 56’ il gol vicentino, con Dalmonte che serve Lanzafame che dall’altezza del dischetto batte Vicario. E poco dopo Diaw sfiora il pari, trovando attento Vicario a dire no all’attaccante vicentino. Al 62’ cambi su entrambi i fronti: nell’Empoli fuori Stulac e Bajrami dentro Zurkowski e Cutrone; nel Vicenza fuori Rigoni dentro Zonta, con Di Carlo che poco dopo inserisce anche Longo e Crecco per Lanzafame e Dalmonte. Dentro anche Crociata e Asllani, per Bandinelli e Haas, nell’ultimo spicchio di gara con l’Empoli che riguadagna metri. Al minuto 80 il Var annulla il poker azzurro, con Cutrone che aveva messo in rete su assist di Mancuso: il 9 azzurro era in posizione irregolare al momento del passaggio. Al minuto 87 il poker azzurro che chiude la gara, con una perfetta punizione di Crcoiata che si infila sul secondo palo per il 4-2. Dopo cinque di recupero Sacchi dice che può bastare: al Castellani Empoli batte Vicenza 5-2.