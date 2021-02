Coppa Italia, Napoli e Atalanta non si fanno male: pareggio allo stadio Maradona

Napoli e Atalanta non si fanno male nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia e pareggiano 0-0 allo stadio Maradona. La squadra di Gasperini non riesce a trovare il gol dopo un gran primo tempo. Stesso copione nella ripresa, alla fine il pareggio a reti bianche va meglio alla squadra di Gattuso. Paura per Demme che esce dal campo dopo una violenta pallonata, ma niente di grave per il centrocampista del Napoli.

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (66′ Elmas), Hysaj; Politano (66′ Petagna), Lozano (82′ Osimhen), Insigne (69′ Zielinski). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (73′ Pasalic); Muriel (73′ Ilicic), Zapata (80′ Lammers). A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ammoniti: Romero (A), Koulibaly (N)

Arbitro: Fabbri