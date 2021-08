Coppa Italia, Sampdoria e Salernitana avanti. Eliminate Alessandria e Reggina

Ai sedicesimi di finale le due squadre di Serie A

In serata si sono giocate le altre due partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Le squadre di Serie A Sampdoria e Salernitana hanno passato il turno facendo fuori rispettivamente Alessandria e Reggina. Al “Ferraris” di Genova, l'undici di Roberto D’Aversa è andato in svantaggio all'8' con Chiarello poi il pareggio bellissimo di Quagliarella di tacco. Prima della fine del primo tempo il gol dei piemontesi di Corazza su rigore. Nella ripresa la Sampdoria ribalta l'Alessandria con i gol di Gabbiadini e Thorsby. La Salernitana non ha sofferto come i blucerchiati e con una doppietta di Federico Bonazzoli si è sbarazzata dei calabresi.