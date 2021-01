Corini ritrova Balotelli: “Ha bisogno di continuità, può ancora dimostrare il suo talento”

L’attuale allenatore del Lecce ed ex mister del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza, la squadra di Balotelli: “Mario è un giocatore di enorme talento, io in qualche modo ho provato ad aiutarlo per spingerlo a tirare fuori il massimo. L’obiettivo di Balotelli ora deve essere quello di trovare continuità, ha ancora tanti anni davanti per dimostrare tutte le sue qualità. Gli auguro il meglio, ma ovviamente a partire da domani” – dichiara Corini in conferenza – .