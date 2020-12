Corini: “Tonali ha un grande potenziale, mi ha colpito subito. L’ho trattato come un figlio”

L’allenatore Eugenio Corini è intervenuto a Milan TV per parlare del centrocampista rossonero Tonali: “Al Brescia ho capito subito che si trattava di un giocatore dal grande potenziale, mi ha stupito la sua continuità di rendimento. Ho sempre notato in Sandro la motivazione e la voglia di migliorare, è stato un piacere poterlo allenare, l’ho trattato come un figlio. Una delle sue caratteristiche che mi piace è la capacità di guardare sempre in avanti, così come fanno i centrocampisti forti. È il giocatore ideale da allenare”.