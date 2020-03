Coronavirus, Ancelotti rivela: “Klopp furioso, Liverpool-Atletico da rinviare”

Il calcio continua a discutere sulle modalità della ripresa della stagione al termine dell’emergenza Coronavirus. Non mancano le critiche riguardanti anche alcune scelte attuate prima dello stop generale. Lo ha rivelato Carlo Ancelotti. Il tecnico dell’Everton ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport rivelando anche un aneddoto particolare: “L’altro giorno ho sentito Klopp e mi ha detto che far giocare la partita tra Liverpool e Atletico Madrid in quelle condizioni sia stato un atto criminale. Penso che abbia ragione”. Nel mirino del tecnico dei Reds il ritorno degli ottavi di finale contro il Colchoneros, disputato in un Anfield colmo di spettatori.