Coronavirus, Gasperini: “Come la peste. Qui organizzati, ma a Roma e Napoli?”

L’emergenza coronavirus ha coinvolto definitivamente il mondo del calcio. A parlare del momento complicato è Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, reduce dal successo in Champions League contro il Valencia negli ottavi di finale di coppa.

Parlando al Corriere dello Sport, come riporta Tuttonapoli.net, il tecnico dei bergamaschi ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti: “Coronavirus? Peste, è come la peste. La nostra vita è cambiata. Un mondo rovesciato. Ho visto che anno spostato partite di Europa League, tra poco toccherà alla Champions immagino. L’Italia è avanti di venti giorni rispetto ad altri paesi. Da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma o a Napoli”.