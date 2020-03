Coronavirus, la proposta per la Coppa Italia: torneo a quattro squadre in estate

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio lo sport mondiale. Anche in Italia, come noto, specie il mondo del pallone ha vissuto giorni di grandissima confusione. Nelle prossime ore dovrebbero essere ufficializzate tutte le date dei recuperi della partite non disputate negli scorsi turni. Ma nonostante sembra essere stata trovata una soluzione per la regolarità della Serie A, potrebbero esserci grossi problemi per la Coppa Italia.

Dopo il rinvio delle due gare di ritorno delle semifinali, Juventus-Milan e Napoli-Inter, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe una clamorosa pista che porterebbe alla disputa della parte finale del torneo addirittura ad agosto in stile Supercoppa. L’idea sarebbe quella di un mini torneo tra le quattro squadre arrivate in semifinale di Coppa Italia che porrebbe fine ai problemi del ricollocare con le giuste tempistiche le partite rinviate negli scorsi giorni. Si tratta solo di un’ipotesi, ma non è da scartare considerando che il campionato terminerà oltre metà maggio e che successivamente ci saranno gli Europei.