Coronavirus, Lavezzi cuore d’oro: donati 70.000 euro di generi alimentari alla sua città natale

L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze devastanti sull’intero pianeta. In queste settimane sono numerose le iniziative da parte degli sportivi per cercare di alleviare le difficoltà della popolazione, costretta a fare i conti con problematiche non soltanto sanitarie, ma anche economiche. Tra queste si registra anche quella dell’ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi, il quale, come riporta Olé, avrebbe donato 7.500 confezioni di generi alimentari a Villa Gobernador Galvez, sua città natale. Valore complessivo della donazione circa 70.000 euro, con la distribuzione dei pacchi che verrà effettuata dal comune argentino. “Lo abbiamo reso noto perch non vogliamo che venga sfruttato politicamente”, ha dichiarato l’entourage dell’ex attaccante.

