Coronavirus, Rooney all’attacco: “In Inghilterra giocatori trattati come cavie”

Duro sfogo di Wayne Rooney, che, dalle colonne del Times, ha aspramente criticato l’Inghilterra per come ha gestito l’emergenza Coronavirus nel calcio. L’attaccante del Derby County ha accusato gli organi competenti di aver trattato i giocatori come “cavie”, continuando a farli giocare malgrado la diffusione del contagio.

CAVIE – “Per i giocatori, per gli staff e per le loro famiglie è stata una settimana preoccupante: abbiamo avvertito una mancanza di leadership nel governo, nella FA e nella Premier League. Dopo l’incontro di emergenza è stata finalmente presa la decisione giusta di bloccare i campionati: fino ad allora sembrava quasi che i calciatori fossero trattati come cavie. Gli altri sport stavano tutti chiudendo, mentre a noi veniva chiesto di andare avanti”.