Corsa Champions, Owen il veggente: “Tottenham-Arsenal? Vi dico come finirà…”

Parla l'ex attaccante

In Premier League i giochi sono ancora aperti sia per lo scudetto che per la zona che vale la prossima Champions League. In modo particolare, la battaglia per il quarto posto è destinata a durare fino all'ultima giornata. Arsenal e Tottenham sono le due formazioni che si giocano tale traguardo e questa sera si sfideranno nello scontro diretto. A fare un pronostico sul match è stato Michael Owen , storico ex bomber, che ha vestito i panni del veggente spingendosi addirittura a dare quello che sarà il risultato della sfida.

Parlando a Bet Victor, come riportato dal Mirror, l'ex attaccante ha detto: "Non vedevo l'ora ci fosse questya gara. Credo che il Tottenham potrebbe aver perso punti nel fine settimana scorso anche se c'è da dire che ad Anfield è stato un pareggio impressionante. Si vede cosa sta costruendo Conte e non sono lontani dall'essere un'ottima squadra", il parere di Owen sull'operato del manager italiano in maglia Spurs. "Per l'Arsenal non è stata una prestazione classica, ma la vittoria sul Leeds è stata fondamentale per estendere il vantaggio sui diretti rivali del Tottenham. Secondo me per i Gunners un pareggio sarebbe un buon risultato per rimanere nel posto in cui sono (quarti ndr) e mantenere la distanza. Anzi, penso proprio che vedremo un pareggio. Per questo dico che la partita finirà 1-1".