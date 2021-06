Courtois: “Qualche ‘olandese’ ci criticava. Un bene siano a casa…”

L'estremo difensore del Belgio esulta dopo l'approdo ai quarti di finale

STOCCATA - "Quando sei in vantaggio per 1-0 contro una squadra come il Portogallo sai cosa bisogna fare. Siamo stati bravi in difesa e abbiamo dimostrato che le critiche alla nostra difesa erano ingiustificate", ha sottolineato Courtois che ha poi rincarato la dose. "Ho sentito che alcuni olandesi ci hanno criticato. È un bene che ora siano a casa. È stata davvero una partita top, ci è voluta molta forza da parte di entrambe le squadre. Abbiamo le qualità che possono permetterci di superare tutti gli ostacoli sulla strada per l'obiettivo finale".