Courtois spinge il Real Madrid e ‘gufa’: “Speriamo l’Atletico commetta errori”

Il portiere blancos e le ultime due giornata di Liga

Grande battaglia nel campionato spagnolo dove Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona si giocano il titolo di Liga nelle ultime due giornate. Il successo contro il Granada ha riportato i blancos a -2dai Colchoneros a due giornate dal termine. Ai microfoni di Movistar, il portiere galacticos Thibaut Courtois ha parlato di cosa si aspetta per questo ultimo rush finale ammettendo di sperare in un errore dei rivali: "Dobbiamo continuare a mettere pressione sull'Atletico e sperare che in una di queste due partite commetta errori", ha dichiarato senza mezze misure il belga. "Abbiamo una partita difficile a Bilbao e poi vedremo".