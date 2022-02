Coutinho rinato in Premier League: “Mi è mancato il calcio inglese, meno il clima”

Il brasiliano subito protagonista con la maglia dell'Aston Villa

Un parallelo poi tra la Liga e la Premier League: "In Spagna è un tipo di gioco diverso. A Barcellona normalmente avresti più tempo con la palla, più controllo e queste sono cose diverse. Ma non voglio vivere nel passato, sono qui in un grande club e voglio dare il massimo e godermi il mio calcio qui. L'atmosfera al Villa Park è incredibile. Mi sono davvero mancate le partite qui in Premier League. Anche le persone che incontro per strada sono davvero cortesi e rispettose. Questo mi è davvero mancato. Il tempo (inteso il clima) un po' meno. Fa freddo...".