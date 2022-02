Coutinho sull’addio al Liverpool: “Non mi pento, sognavo di giocare al Barça”

Le parole del centrocampista brasiliano

Philippe Coutinho è stato uno degli acquisti più cari nella scorsa sessione di mercato invernale in Premier League, col suo approdo all' Aston Villa . Per il centrocampista brasiliano si tratta di un ritorno nel campionato inglese visto il suo passato al Liverpool . In un'intervista a ESPN, il giocatore è tornato a parlare sulla scelta di lasciare i Reds per approdare al Barcellona . Queste le sue parole:

"Non mi pento di quel trasferimento. In certi momenti dobbiamo prendere delle decisioni, uno dei miei grandi sogni era giocare per il Barcellona e in quel momento ho preso quella decisione. Ma ho sempre grande amore, rispetto e gratitudine per il Liverpool e per l'affetto nei molti anni trascorsi al club. In quel momento dovevo prendere una decisione, e non me ne pento".