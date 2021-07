Covid frena trattativa della Juventus per centrocampista che piace a Max

La Juventus vuole da tempo il classe 1994 in uscita dal Bayern Monaco

Voci di mercato hanno accostato a Juventus e Napoli il calciatore del Bayern Corentin Tolisso che però ha giocato poco con i campioni di Germania la scorsa stagione. Il francese è risultato positivo al Covid-19 ed è finito in isolamento. Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic non ha svelato le squadre interessate a Tolisso, ma a Monaco di Baviera sanno molto bene che Max Allegri vuole Tolisso per il centrocampo della squadra bianconera. Il ventiseienne ha un altro anno di contratto però è sul mercato con possibilità di permanenza vicine quasi allo zero. L’unico grande interrogativo è legato ai tanti problemi fisici patiti negli ultimi anni. Il Bayern ha annunciato che Tolisso, al momento in Francia dove trascorre la quarantena, dovrebbe iniziare la preparazione lunedì previo alcuni test a Säbener Straße. Ciò significa che Tolisso salterà le prossime partite: quella di coppa contro il Bremer SV (6 agosto), e la prima in Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach (13 agosto).