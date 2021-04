Covid, moglie Simone Inzaghi ricoverata allo Spallanzani per sospetta polmonite

Momento difficile in casa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi. La moglie Gaia Lucariello positiva da giorni al Covid, così come il marito, è stata ricoverata a Roma dopo che nelle ultime ore la tosse si è fatta più insistente. La Lucariello è stata presa in cura dai medici dello Spallanzani che stanno valutando se si tratta di polmonite bilaterale. Nei giorni scorsi era stata la stessa signora Inzaghi ha comunicare la notizia del contagio: “Purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo”. Poi in un’intervista al Messaggero aveva aggiunto: “Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. È molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”.