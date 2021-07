Covid, sorella di Cristiano Ronaldo ricoverata per complicazioni

Katia Aveiro si trova in ospedale a causa di una polmonite legata al contagio da coronavirus

Katia Aveiro, sorella dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per complicazioni dovute al coronavirus. Su Instagram, la ragazza ha pubblicato una foto dal reparto ospedaliero, in cui sta attaccata all'ossigeno. La donna ha raccontato di essere positiva dal 17 luglio, ma di essere poi peggiorata il 23 luglio, fino a dover ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale. "Questo virus non mi abbatterà", scrive ancora sui social. "A causa del maledetto virus mi è venuta la polmonite e sono stata ricoverata. Sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa".