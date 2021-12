CR7 il re dei social nel 2021: Messi e Neymar a seguire, in Italia regna Dybala

La classifica dei calciatori più seguiti sui social

Per quanto riguarda l'Italia, il più social è Paulo Dybala, 148 milioni di interazioni, seguito da Zlatan Ibrahimovic, a quota 124. Mentre il primo degli italiani è Leonardo Bonucci, con 39 milioni di interazione. Tutto tricolore, invece, il podio per gli allenatori che vede in vetta Carlo Ancelotti seguito da Andrea Pirlo e Antonio Conte.