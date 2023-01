Cremonese-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 18:30 per la sfida di campionato.

Redazione ITASportPress

Cremonese-Juventus si gioca oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 18:30. Squadre di nuovo in campo per il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno in Serie A.

Cremonese-Juventus, le ultime I padroni di casa guidati da mister Alvini vogliono partire nel nuovo anno col piede giusto e, magari, mettere a segno un risultato positivo contro una big. La Cremonese si dovrebbe affidare al (quasi) tridente d'attacco Buonaiuto-Dessers-Okereke. In mezzo al campo ci sarà certamente Pickel mentre in difesa, davanti a Carnesecchi, spazio a Bianchetti e Hendry.

Nella Juventus si Allegri diverse assente. Le ultime, quelle dei due argentini campioni del mondo, Paredes e Di Maria. Oltre a loro out anche Pogba e Vlahovic. In avanti spazio a Milik con Kean. Spazio in mezzo al campo a Fagioli. In difesa Bremer con Danilo e Alex Sandro. Szczesny dovrebbe giocare in porta.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Cremonese e Juventus verrà disputata oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 18:30 per la 16^ giornata di Serie A. Il match verrà trasmesso in diretta e streaming con DAZN scaricando l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Disponibile la visione anche con dispositivi mobili sempre con DAZN.

Di seguito le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Meité, Ascacibar, Pickel; Buonaiuto, Okereke; Dessers.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.