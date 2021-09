Cristiano Ronaldo al Manchester United fa scontento… Van de Beek

Il centrocampista reclama spazio e con l'arrivo del portoghese potrebbe essere ulteriormente chiuso in mezzo al campo

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è stata una notizia accolta con grande entusiamo in casa Red Devils. Società, allenatore e tifosi sono stati molto felici dell'arrivo del portoghese "a casa". Eppure, non tutti sono esattamente felici di rivedere CR7 in quel di Manchester. Chiedere a Donny Van de Beek che, stando a quanto affermato dal suo agente Guido Albers non accolto benissimo la notizia...

"BAD NEWS" - Parlando a Ziggo Sport, il procuratore del centrocampista olandese ha commentato la situazione del proprio assistito che, già prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, aveva avuto diversi problemi di impiego con lo United: "Cristiano è arrivo a Manchester venerdì e noi già sapevamo che era una cattiva notizia", ha detto Guido Albers. "Pogba gioca sulla sinistra e con l'arrivo di CR7 che di solito milita in quella zona tornerà in mezzo al campo togliendo, di fatto, altro spazio a Donny. Così abbiamo abbiamo parlato con Solskjaer e la società per trovare una soluzione che permettesse a Van de Beek di andare a giocare e l'abbiamo trovata nell'Everton. Peccato che lunedì sera, prima della scadenza della finestra di calciomercato, abbiamo ricevuto una telefonata che ci ha detto di presentarci all'allenamento la mattina successiva e che il trasferimento era una questione da escludere".

SPAZIO - L'agente del centrocampista ha poi proseguito: "Donny non è un giocatore che può giocare solo in Carabao Cup o in FA Cup. Donny è andato in Inghilterra per giocare in Premier League. Deve avere la sua occasione di giocare. Ha lavorato molto duramente questa estate e si è riposato solo sette giorni. Lui è al top della forma ed è pronto. Abbiamo parlato con Solskjaer e sembra le cose possano andare meglio. Vedremo...".