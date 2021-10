Cristiano Ronaldo ci mette la faccia: “Sconfitta contro Liverpool solo colpa nostra”

Il portoghese dopo il k.o, per 5-0 subito dal Manchester United contro il Liverpool

Ci mette la faccia Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta pesante del suo Manchester United contro il Liverpool per 0-5. Niente da fare per CR7 e compagni che si sono arresi alla superiorità tecnica e atletica dei Reds allenati da Klopp. Ma se oggi le prime pagine dei quotidiani incolpano il tecnico Ole Gunnar Solskjaer , il portoghese ha voluto prendersi la sua parte di responsabilità insieme alla squadra.

Sui social, precisamente su Instagram, il cinque volte Pallone d'Oro ha scritto: "A volte il risultato che si ottiene non è quello per il quale si voleva lottare. A volte il punteggio sul tabellone non è quello che si vuole. Di questo, noi e soltanto noi siamo responsabili, perché non c'è nessun altro da incolpare", ha scritto Cristiano Ronaldo. "I nostri fan sono stati di nuovo incredibili, supportandoci tutto il tempo. Meritano di più. Meritano risultati molto migliori e dobbiamo farlo per loro. È giunto il momento!".