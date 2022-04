Cristiano Ronaldo e i 6 milioni di bonus persi: il Manchester United risparmia

Tempi difficili per il fuoriclasse portoghese

La stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è stata sicuramente una delle migliori per il portoghese. Il ritorno di CR7 a Old Trafford faceva presagire un'altra annata delle sue, ma i problemi con l'ambiente dei Red Devils non l'hanno fatto rendere al meglio. Il fuoriclasse, quando ha firmato il contratto in estate, aveva fissato alcuni bonus per rendere più corposo il suo stipendio, inferiore rispetto a quello percepito negli anni alla Juventus.