Cristiano Ronaldo elogia Mbappé: “E’ il futuro”

Kylian Mbappé ormai non ha più bisogno di presentazioni. Il talento del PSG con la sua nazionale ha già vinto un mondiale ed è destinato a riempire la bacheca con altri, importanti trofei.

Ad incoronare il classe ’98 ci ha pensato Cristiano Ronaldo. Il portoghese durante una diretta Instagram realizzata in partnership con Nike ha discusso con un fan di calcio e calciatori in generale. Alla domanda su Mbappé questa è stata la riposta del portoghese: “E’ il futuro, ha un talento incredibile, unico“. Un’investitura importante per il giovane attaccante del Paris Saint-Germain.

Un’iniezione di fiducia niente male per proseguire al meglio la stagione.