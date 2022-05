Cristiano Ronaldo escluso dai migliori giocatori di Premier League, Ferdinand: “Ridicolo”

Il commento dell'ex difensore sulla lista dei candidati al Player of The Year in Premier League

Redazione ITASportPress

Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse e Bukayo Saka. Sono questi i nomi dei candidati al Player of The Year in Premier League. Una lista di grandissimi calciatori alla quale, però, sembra mancare un nome d'eccellenza, quello di Cristiano Ronaldo. Almeno questo è quello che pensa RioFerdinand, storico ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese.

L'ex leggenda ha parlato al suo podcast Vibe with Five sottolineando come la mancata presenza del portoghese tra i candidati ad essere il migliore del massimo campionato inglese sia assolutamente "ridicola".

MANCANZA DI RISPETTO - "Saka è stato nominato nella lista come giocatore dell'anno? Non lo metterei al di sopra di Cristiano Ronaldo, no, non in questa stagione. CR7 deve essere davanti ad almeno tre ragazzi della lista. Probabilmente Cristiano non avrebbe vinto, ma in termini di assenza dalla lista dei candidati, questo è ridicolo. Lo prenderà come una mancanza di rispetto, ma questo è ciò che lo alimenta, probabilmente sta pensando: 'Come osi?'. Se questa lista si basa sulle statisitiche, penso che CR7 starà dicendo: 'Ho segnato più gol della maggior parte di tutti in questa lista tranne Salah, quindi di cosa stai parlando?'", il commento di Rio Ferdinand.