Cristiano Ronaldo fa altro record: 300 milioni di follower su Instagram

La conferenza stampa di Cristiano Ronaldo prima del match con l’Ungheria ha trovato la sua eco sui social, che hanno amplificato in tutto il mondo il gesto del campione portoghese di spostare due bottigliette di Coca Cola invitando i presenti a...

Record in campo e record sui social. Dopo una stagione non esaltante alla Juventus, Cristiano Ronaldo si sta togliendo qualche soddisfazione nell'Europeo. Doppietta contro l'Ungheria all'esordio con il Portogallo e attaccante più gollifero di sempre nella fase finale della manifestazione calcistica continentale. Ma il numero 7 della Juventus oggi ha collezionato un nuovo record: è il primo a raggiungere i 300 milioni di follower su Instagram. Un traguardo incredibile che fa meglio quantificare l'impatto del caso Cristiano Ronaldo - Coca Cola sui canali social. Un'analisi dei post social su Facebook, Instagram e Twitter pubblicati nelle giornate del 14 e del 15 giugno (il giorno della conferenza stampa e il giorno successivo, che ha visto CR7 firmare due gol contro l’Ungheria), mostra che il gesto del calciatore ha generato un volume pari a 381mila interazioni, tra commenti, like e condivisioni. I post delle property italiane che citano “Euro 2020” hanno raccolto in quegli stessi giorni un volume di 10,2 milioni di interazioni, mentre il solo universo CR7 ne ha generate 1,8 milioni: il fenomeno CR7 ha pesato per un quinto delle interazioni complessive relative dagli Europei.