Cristiano Ronaldo: “Felici della vittoria, deve darci fiducia. Scudetto? Non è finita”

Cristiano Ronaldo è intervenuto ai microfoni Rai dopo la vittoria contro il Napoli: “E’ stata un partita difficile e giocata su un campo non semplice, siamo molto felici perchè questa vittoria ci può dare fiducia. Dobbiamo avere un atteggiamento differente, dopo la gara con l’Inter siamo stati male e questo titolo deve darci fiducia per il resto della stagione. Scudetto? Possiamo ancora farcela, Inter e Milan sono molto forti e sono in forma ma la stagione è ancora lunga”.