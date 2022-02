Cristiano Ronaldo: il ritorno al gol gli vale l’ennesimo record…

Si sblocca finalmente l'asso portoghese che era a digiuno da sei partite

Niente classico "Siuu" ma grande esultanza tra rabbia e orgoglio. Cristiano Ronaldo torna a segnare nel 2022 e lo fa dopo un digiuno durato ben sei partite. L'attaccante del Manchester United si è finalmente sbloccato segnando la prima rete nel 2-0 finale contro il Brighton in Premier League.

Un gol che vale a CR7 un primato assoluto. Infatti, secondo le statistiche riportate da diversi media tra cui William Hill su Twitter, il cinque volte Pallone d'Oro è riuscito ad andare in rete per 21 anni solari consecutivi. La serie di reti era iniziata nel 2022 con la maglia dello Sporting Lisbona per poi proseguire con le maglie di Manchester United, Real Madrid, Juventus e di nuovo quella Red Devils.