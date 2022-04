Cristiano Ronaldo in gol contro l’Arsenal: esultanza con dedica al figlio morto

L'esultanza del fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo ha da poco subito un grave lutto in famiglia. Nei giorni scorsi è infatti venuto a mancare uno dei due gemelli nati da poco. Il portoghese non è sceso in campo nella scorsa sfida contro il Liverpool, ma oggi è tornato sul rettangolo verde nel match contro l'Arsenal. Il fuoriclasse è andato a segno nella sconfitta dei Red Devils contro i Gunners.