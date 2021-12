Cristiano Ronaldo, iniziano i lavori per una villa da 8,2 milioni in Portogallo

Nuova abitazione in vista per il fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ritorno in Premier League al Manchester United. Non si sa se sarà l'ultima tappa del portoghese, ma intanto l'attaccante si starebbe preparando alla sua vita post ritiro. Come riferisce il Daily Mail, il cinque volte Pallone d'Oro ha ordinato la costruzione di una villa da 7 milioni di sterline, pari a 8,2 milioni di euro, su un terreno nella zona di Quinta da Marinha, sulla costa del Portogallo.