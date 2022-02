Cristiano Ronaldo non si ferma: “Giocherò ancora per 4-5 anni. Il mio segreto è…”

Le parole del fuoriclasse portoghese

ANDARE AVANTI E VINCERE - "Dimostro anno dopo anno che i numeri parlano da soli. Non c'è bisogno che ti dica che sono molto bravo, perché ci sono i numeri. I fatti sono fatti, il resto non importa: sono molto contento della mia forma, faccio ancora gol, aiuto i compagni e la squadra, sia in nazionale che col Manchester United ed è per questo che voglio continuare così. Difficile dire che non voglio più vincere, perché se sono in un club che mi dà la possibilità di vincere più cose, perché non crederci? Lo stesso vale anche in nazionale. So di non avere molti anni rimasto da giocare: quattro o cinque in più, vedremo, ma voglio vincere più trofei".